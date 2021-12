Efectivos de la Sub Dirección Departamental d Investigaciones de Pilar y de la seccional interviniente realizaron tareas con el objetivo de detener al sospechoso hasta que cerca de las 15 horas de ayer llegaron a un complejo de departamentos en Las Gardenias y Las Caléndulas, a pocas cuadras del lugar del hecho.

Según las fuentes, la víctima pudo decirle a los policías que el agresor había sido su ex pareja antes de ser trasladada por una ambulancia al hospital local, donde quedó internada con pronóstico reservado.

Una mujer de 30 años resultó ayer gravemente herida a puñaladas tras ser atacada en la vía pública por su ex pareja, quien le dejó clavado un cuchillo en la cintura, huyó del lugar y finalmente fue detenido en el partido bonaerense de Pilar.

Apuñalan a una mujer en su casa de Pilar y por el ataque detienen a su ex pareja