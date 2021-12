Fernández: “Hoy tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y más certezas para aquellas que deciden tener hijos”

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y más certezas para las madres que deciden tener a sus hijos”, al encabezar en Tecnópolis el acto de cierre del primer encuentro federal del plan de los Mil Días, política con la que se busca acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y niñas y niños en los primeros tres años de vida.

Sobre la puesta en marcha de la iniciativa, el mandatario, que estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, explicó que con la ley de los Mil Días “buscamos que las mujeres tuvieran la certeza de que el Estado iba a tomarles la mano y las iba a acompañar, cuidarlas y darles los recursos durante el embarazo y hasta que su hijo tuviera tres años”.

Y añadió: “Cuando llegamos al gobierno me dispuse a cumplir con lo que me había comprometido para poder garantizar que la interrupción del embarazo no fuera un delito, y que el Estado pudiera hacerse cargo y preservar la salud de esa mujer”. Al tiempo que destacó: “Celebramos que la mujer tenga ese derecho real de poder decidir lo que ella quiera hacer”.

“Después de tanto tiempo difícil que nos tocó afrontar y vivir, ahora podemos ver el futuro con otra perspectiva, con otra actitud, y ahora nos toca construir una sociedad mejor que es aquella que iguala, que le da las mismas oportunidades a todos”, señaló el mandatario, y definió: “Trabajemos por esa sociedad más justa”.

Del evento participaron las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la titular de ANSES, Fernanda Raverta.

Al tomar la palabra, la ministra Gómez Alcorta informó que “se cumplió un año de la sanción de las leyes de IVE y de los Mil Días, en las que se pone en juego un Estado cercano, que nos acompañe en cada una de nuestras decisiones de vida”, y explicó que la iniciativa “es una ley pensada en clave de derechos, que trabaja y amplía esos derechos en el ámbito de la seguridad social, la identidad, la salud, y la prevención de las violencias”.

En tanto, Vizzotti destacó que el primer encuentro federal congregó “a 2500 personas de todo el país y de todas las áreas, que pudimos hacer cosas importantes con un Estado presente”, al tiempo que definió: “Los primeros tres años de vida son muy relevantes y es muy importante poner en valor el trabajo que venimos haciendo”.

El plan, que contempla políticas de ingresos, identidad y salud, y tiene como población objetivo a alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millones de niños y niñas, promueve la crianza compartida en la que la responsabilidad por los cuidados de las infancias sea familiar, comunitaria y de las instituciones del Estado.

Asistieron a la actividad, que se llevó a cabo durante toda la jornada, personas de todo el país que participaron de talleres y charlas debate sobre seguridad social, identidad, acompañamiento prenatal, parto respetado, alimentación y lactancia, crianza y comunidad, desarrollo infantil, niñeces con cuidados especiales de atención, violencias por motivos de género, y embarazos en adolescentes, entre otros.

En ese marco, se analizaron los avances en la aplicación de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación.

La iniciativa, impulsada desde la Unidad Coordinadora Mil Días, busca relevar las diferentes experiencias territoriales en la implementación de la política integral y propiciar espacios de trabajo similares en cada una de las jurisdicciones. La misma se basa en una política que llevó adelante la provincia de San Juan, y que busca reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, y de desarrollar y prevenir las violencias de todo tipo.

Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran el acceso al diagnóstico temprano del embarazo y la prevención de la prematurez, la creación de un botiquín Mil Días con los medicamentos esenciales y el apoyo nutricional durante el embarazo. Busca además fortalecer la aplicación de la Ley de Parto Respetado y avanzar en la implementación del programa nacional del Sueño Seguro.