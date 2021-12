San Fernando organizó un concierto navideño de música clásica en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu

Y Pina concluyó: “Hoy es una jornada muy especial, ya participé de este concierto en otra oportunidad antes de la pandemia, y fue maravilloso. Lo recomiendo porque es sublime, sobre todo el órgano que fue afinado ayer. Es un lindo espectáculo que no tengo dudas será tan bueno como los pasados”.

En cuanto al público, Mabel, vecina de San Fernando y maestra, dijo: “Vengo a escuchar, a llenarme un poco el alma con la música, que es como pintar. Uno ve una obra de arte y se maravilla a veces no sabe uno ni por qué. Con la música pasa lo mismo, llena el alma. En esta época de Adviento cuando uno prepara el corazón para recibir a Jesús, me parece una linda propuesta”.

Mariano Madero, del área de Cultura, explicó: “Es un encuentro de coro vocal e instrumental sobre villancicos navideños, llegando la época de las fiestas. Participan un coro de jóvenes y artistas de la talla de Sylvia Leidermann, directora artística del evento, mezzosopranos y otros. En el órgano está el maestro Enrique Rimoldi, que ya nos acompañó otras veces y hoy vuelve a estar aquí. El órgano es uno de los que tiene más historia dentro de la provincia, para que lo disfruten los sanfernandinos. Estamos felices de volver a tener estos espacios, hace mucho que no nos podíamos reencontrar y de a poquito la actividad cultural resurge”.