“Paseo del café”: Un recorrido que permitió probar los mejores sabores de San Isidro

Con propuestas renovadas, el circuito cafetero se expandió a más de 40 bares de San Isidro y Martínez. Se disfrutó en modo take away, con mesitas al aire libre y en el interior. Hubo música en vivo, demostraciones y degustaciones.

El café no es una simple infusión. El café logró transformarse en un compañero de todos los días. Desde los que necesitan uno para despertarse y comenzar el día hasta los que prefieren beberlo después de almorzar o los que lo eligen para acompañar una reunión o una tarde con amigos. Para disfrutar de los mejores cafés, el sábado pasado, el Municipio de San Isidro propuso un paseo por los principales centros comerciales del distrito.

Tras la exitosa primera experiencia en noviembre que se realizó en San Isidro, el Municipio extendió el recorrido cafetero al centro de Martínez. Fueron unos 41 bares y confiterías antiguas, nuevas, clásicas, y de moda, que ofrecieron los mejores granos de café en sus diferentes versiones.

“Fue tan buena la aceptación de los comerciantes y de la gente, que decidimos realizar esta nueva edición en vísperas de Navidad. Es una movida que llegó para quedarse. Siempre buscamos propuestas para favorecer la actividad económica local y que los vecinos puedan disfrutar al aire libre”, explicó Javier Caratti, subsecretario de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas del Municipio.

El mapa del recorrido en San Isidro fue desde avenida Centenario hasta avenida Libertador y Roque Sáenz Peña e Ituzaingó. Mientras que en Martínez, desde Ladislao Martínez hasta Alvear, Arenales y Gral. Paunero.

En sus lugares, los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de los distintos tipos de café como americano, espresso, latte o café con leche, corto o ristretto, irlandés, capuccino, frappé o frapuccino, mocha o moca. Además, de conocer sus secretos, sus variedades y por qué, el café se convirtió en una de las bebidas predilectas de los argentinos.

“Tomar un café al despertar es imprescindible, es casi como el aire que respiro”, aseguró Nicolás Fernández, un vecino de Martínez que recorría la zona de cafés entre Paunero y Lamarca, en Martínez.

Muy cerca de allí, a escasos metros, se encuentra “Süss Cupcake Café”, un local familiar que no solo se destaca por su café sino que es ideal para aquellos golosos que les guste acompañar la infusión con una porción de torta bien dulce o scones. “Estamos muy contentos con la iniciativa, nos sirvió para promocionar nuestras recetas gourmet y para incrementar nuestras ventas. Hubo mucha más gente que lo normal”, indicó Gabriela, encargada del lugar.

El café de especialidad tiene ese largo proceso de elaboración, de cuidado y detalle, que los convierte en algo mucho más importante que una simple bebida. “Son verdaderas experiencias, pequeños momentos de placer y felicidad que merecen ser cuidados para que alcancen su máxima expresión”, dijo Francisco Drogman, barista de “Preto Martínez”, ubicado sobre Eduardo Costa, casi sobre la estación de Martínez. Y contó que allí ofrecen un café de Brasil. “Fue un sábado increíble, la gente se copó y vino a disfrutar en familia”, señaló.

La dueña del local, Andrea Matulich, destacó la propuesta municipal y sobre todo el acompañamiento que tuvieron durante la pandemia. “El Municipio siempre estuvo a nuestro lado en los tiempos más difíciles. Nos permitieron abrir con el famoso take away plus y ahora con esta idea nos ayudan a seguir creciendo”, sostuvo.

Durante los fines de semana y los feriados, el Municipio para incentivar la actividad comercial, convierte en peatonal las calles Belgrano, en San Isidro, y Alvear, en Martínez. Por eso, se repitió la imagen de grupos de amigos caminando, parejas y hasta familias enteras entre mesas y sillas disfrutando del placer de tomar un buen café mientras escuchaban bandas locales que tocaron en vivo.

A lo largo de la jornada, en los bares y cafés se ofrecieron descuentos de hasta el 50 por ciento, charlas y cata de orígenes de café, degustaciones de café y delicias dulces, y regalos.