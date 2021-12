Malena Galmarini y Gastón Granados habilitaron una red cloacal para 8 mil personas en Ezeiza

Tras conversar con las vecinas y vecinos beneficiados, Galmarini sostuvo: “Recién, antes de venir a esta habilitación, nos reunimos en el Palacio Municipal a trabajar en nuevas obras. Por ejemplo hoy ya acordamos trabajar en el barrio Güemes que no tiene agua ni cloacas. Terminamos todas aquellas que nos habíamos comprometido en 2020 y 2021, por lo tanto comenzamos a trabajar en las que vienen. Les contamos que ya estamos en licitación de la ampliación de la Planta El Jagüel. Con eso vamos a poder seguir llevando cloacas a otros barrios”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com