Con la presencia de Julio Zamora, asumieron los consejeros escolares electos de Tigre

“Continuar gestionando el Consejo Escolar de Tigre es una responsabilidad muy grande, pero sin dudas que seguiremos trabajando para llevar más infraestructura, mobiliario y todo lo que haga falta para que las escuelas estén cada día mejor. Que me hayan elegido nuevamente, y todos los bloques, es un orgullo porque eso demuestra que articulamos con consensos para ir en busca del bienestar de la educación pública. Eso es lo que siempre nos manifiestan el gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Zamora”, puntualizó Pintos.

“Es un día muy especial para la democracia porque se trata de la asunción de las autoridades del Consejo Escolar de Tigre, que cuenta con una representación muy diversa. No tengo dudas que tanto desde el Municipio, la provincia de Buenos Aires y todas y todos los que hoy juraron vamos a gestionar por una educación pública de calidad”, expresó el jefe comunal, y añadió: “Debemos trazar una radiografía y trabajar en aquellos establecimientos que necesiten refacciones, aulas y cuestiones vinculadas a la infraestructura para que las y los chicos estudien en lugares adecuados”.