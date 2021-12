Sujarchuk y Ramil supervisaron la prueba de resistencia de la estructura del paso bajo nivel de Pablo Podestá

“Con la concreción de esta imponente obra no sólo estamos fortaleciendo el transporte y la seguridad vial sino que generamos nuevas conexiones entre nuestros barrios y localidades, además de mejorar integralmente la infraestructura urbana con más asfalto, iluminación y seguridad para nuestros vecinos y vecinas”, detalló Ramil.

“Supervisamos el momento más importante de esta obra fundamental, que consolida el desarrollo estratégico del municipio y en particular de la localidad de Belén de Escobar, generando una mejor conectividad entre barrios que hoy estaban divididos por las vías del ferrocarril”, expresó Sujarchuk.