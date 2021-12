Miles de personas corrieron contra la violencia de género por las calles de San Isidro

La presidenta de la organización no gubernamental Propuesta Mujer, María Rosa García Minuzzi, agregó: “Estamos todos presentes para generar un cambio cultural. Esto es entre el Estado, las organizaciones sociales, clubes y vecinos”.

A su lado, Adúriz, la madre de la joven asesinada por el portero Jorge Mangeri en 2013, recordó a su hija: “Es muy emocionante, porque a mí me tocó perder a mi hija solo por el hecho de ser mujer. Por eso, más allá del evento deportivo, hay que concientizar y visibilizar la violencia de género. Siempre le agradezco al municipio que me albergó en los peores momentos de mi vida”.

“Es una fiesta del deporte con una gran causa social que es el apoyo hacia las mujeres para poder erradicar la violencia. El municipio está comprometido en todas sus áreas y es una forma de expresar que las mujeres no están solas. Hubo una gran participación, se nota que a la gente le gusta correr en un lugar cuidado, verde y muy agradable como es San Isidro”, dijo el subsecretario de Deportes, Mario Scuderi.