San Fernando: Con gran convocatoria, se realizó la Expo Talleres Culturales en la Plaza Mitre

La muestra anual de talleres culturales municipales contó con una gran concurrencia de vecinos que se acercaron para conocer los distintos stands, el patio gastronómico, y las exhibiciones de arte, música, danzas que expusieron durante todo el sábado en la Plaza Mitre.

El Municipio de San Fernando cuenta con una amplia variedad de talleres culturales para todas las edades. Son cientos de cursos gratuitos que funcionan durante todo el año en los distintos centros culturales del distrito que disfrutan los vecinos, tanto de continente como de la isla.

La Expo Talleres Culturales es el gran cierre de fin de año para que muestren todo lo que aprendieron y en este 2021 tuvo lugar en la Plaza Mitre, en Sarmiento y Constitución. Allí hubo shows en vivo; stands expositores de todos los talleres; patio gastronómico; y exhibiciones de arte, música, danzas, instrumentos y muchas disciplinas.

El director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, recorrió la feria y explicó: “Hoy pudimos volver a realizar la Expo Talleres en la Plaza Mitre, una gran muestra de los trabajos que los vecinos realizaron a lo largo del año. Una exposición que superó nuestras expectativas en un año complejo por la pandemia, donde todos tuvimos que aggionarnos y buscar otras formas de trabajo. Tuvimos distintos stands y un escenario donde se lucieron danzas que los alumnos realizaron con sus profesores. Estamos muy contentos con la participación de los vecinos y todo el trabajo que se realizó desde el área de talleres municipales”.

Las diversas propuestas del Municipio hicieron gala de sus logros durante el año en cada uno de los stands. Patricia, que dicta un taller de “Origami”, dijo: “La feria es todo un éxito, mucha gente paseando y preguntando por los talleres y estamos muy contentos. Hoy trajimos figuras plegadas de papel que se pueden usar para decoración y papeles de distintos tipos”.

Y Cristina, profesora del taller de “Pintura sobre madera”, consideró: “Trajimos muchos trabajos de las alumnas con técnicas mixtas para todos los gustos. Hace 20 años que se dicta este taller y los jóvenes se interesan mucho”.

Miles de vecinos visitaron la Expo Talleres Culturales y se fueron maravillados con lo expuesto por los alumnos. Por ejemplo, el sanfernandino Antonio aseveró: “Es la primera vez que vengo y me parece genial esta expo, me compré varias cosas y me informé sobre los talleres culturales. También me quedé a ver algunos shows con mi familia, una linda propuesta para pasar la tarde”.

Por último, Isabel sostuvo: “Me encanta esta feria, vengo todos los años porque mis hijos bailan. Los stands cada año se superan, muy buena la organización y los espectáculos para todos los vecinos”.