El presidente anunció la ampliación de las becas Progresar con fondos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas

Pueden postularse a las becas toda/os la/os jóvenes de 16 y 17 años que estén cursando la escuela pública secundaria y aquellos que la hayan abandonado -que no estén matriculados en 2021- pero que se comprometan a retomar sus estudios mediante una declaración jurada. En todos los casos, el ingreso del grupo familiar al que pertenece no debe superar tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

“Estamos abriendo a muchos jóvenes la posibilidad de no quedar atrapados en el tiempo”, expresó Fernández y subrayó la importancia de que “estudien para que todos tengan la misma posibilidad de crecer”.

“Nos tocó un tiempo traumático en el que muchos jóvenes dejaron de ver el horizonte que soñaban porque no sabían cuándo terminaba el momento ingrato de la pandemia, pero ahora el Estado tiene que estar presente ayudando a los que más les cuesta”, afirmó el mandatario. Y enfatizó que este estímulo “no es un gasto, es una inversión para tener una sociedad mejor”.