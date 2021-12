Continúa la campaña de vacunación antirrábica gratuita en Ituzaingó

En caso de sufrir una mordedura de un animal, lavar la herida con abundante agua y jabón, no aplicar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte. Los murciélagos con rabia también tienen cambios en el comportamiento, a menudo pueden verse de día, y no pueden volar. En caso de encontrar un murciélago en estas condiciones, recomendamos no tocarlo y cubrirlo con una caja o balde y luego comunicarse con la Dirección de Zoonosis.