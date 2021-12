Tigre: En el teatro municipal de Benavídez, Julio Zamora y Alejandro Dolina homenajearon a Pepe Soriano

No hubo acuerdo entre el massismo.

Luego del homenaje, Dolina dio comienzo a una nueva edición de su reconocido programa radial “La venganza será terrible”, junto a Patricio Barton y Marcelo “Gillespi” Rodríguez. El ciclo recorre el humor, teatro, cultura y música argentina y actualmente se transmite de 00 a 02 am por radio AM 750. Realizan transmisiones con público presente los días jueves y viernes en el Centro Cultural Caras y Caretas, y recorre el país en formato teatral.

Sobre el escenario, el jefe comunal dedicó unas palabras hacia Soriano: “Muchas gracias por estar aquí con nosotros Pepe, para todos los vecinos de Tigre y de Benavídez en particular, es un orgullo que el primer teatro municipal lleve tu nombre”. Y agregó: “Este hombre es un exponente del arte nacional, que ha interpretado papeles increíbles e inolvidables para todos los argentinos. Queríamos destacar sus logros y agradecer su presencia, que enaltece la cultura de nuestro distrito”.