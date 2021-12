Histórico acuerdo de la Organización de Estados Americanos con la Municipalidad de Merlo

En el encuentro, Menéndez refirió: “este acuerdo nos permite introducirnos en una agenda digital moderna, agregando conocimientos y tecnología, que al momento no tenemos y por generosidad y gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, hoy se nos presenta esta gran oportunidad para Merlo y otros municipios del país”.

