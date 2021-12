Cruzó con la barrera baja, chocó con el tren y provocó un incendio

No hubo acuerdo entre el massismo.

El daño provocado por el conductor de la Citroën Berlingo causó fallos eléctricos en el tren, lo que originó un principio de incendio que rápidamente fue sofocado por los Bomberos, aunque la formación quedó dañada. No hubo heridos, solo el conductor con algunas contusiones.

El servicio estuvo limitado varias horas entre Castelar y la cabecera de Moreno, debido a que cerca de las 8 de la mañana un vehículo utilitario no respetó la barrera del paso a nivel Zapiola y terminó impactando con el tren.