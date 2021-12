Sin agua y sin cloacas: Vecinos del barrio Villa 18 cortan la calle en reclamo de esos servicios

“Hace años que estamos con esto, y le reclamamos a AySA también. En el verano no podemos ni siquiera lavar los platos, solamente tenemos agua a la noche, bien tarde”, sostuvo la mujer.

“Necesitamos presencia del Municipio, porque en nuestro barrio, lo poco que hay hecho lo hicieron los propios vecinos”, aseguró. Y agregó: “Sentimos que para ellos no somos de San Martín”.

“Hace más de dos años estamos reclamando ante el Municipio para tener agua potable, y no nos dan ninguna solución. Tampoco tenemos cloacas”, dijo Pamela, una de las vecinas que participó del reclamo.

Denuncian que desde hace años no cuentan con agua potable ni acceso a las cloacas. Un grupo de familias cortaron la Ruta 8, a la altura de Martín Fierro, para hacerse escuchar.