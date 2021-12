Asumieron los nuevos consejeros escolares de San Fernando

No hubo acuerdo entre el massismo.

En ese sentido, agregó: “Quiero destacar que pudimos trabajar bien con los gremios docentes y no docentes, las jefaturas de inspección y esto tiene que ver con que Nación, Provincia y Municipio están alineados en una misma idea de gobierno, donde la educación pública es importante. El gobierno anterior quería cerrar escuelas en islas y hoy la decisión del intendente municipal es invertir millones de pesos para reparar la Escuela Técnica 1 de Paraná Miní, un emblema de nuestro Delta. Además de otras tantas escuelas que se renovarán con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales”.

El presidente del Consejo Escolar sanfernandino, Matías del Federico, expresó: “Es una alegría, un compromiso y un desafío renovar el cargo de presidente. Es la primera vez en la gestión Andreotti que renueva el presidente del Consejo Escolar, con lo cual no da una pauta de que trabajamos bien, pero no lo podría haber hecho sin todos mis compañeros. Durante la pandemia estuvimos todos codo a codo en una misma línea, con mucha ayuda del Municipio desde los concejales, la Secretaria de Educación y hasta las distintas fuerzas, todos nos ayudaron a trabajar mancomunadamente”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presenció el acto en representación del intendente Juan Andreotti y explicó: “Hoy en el Día de la Democracia, prestaron juramento los consejeros escolares que fueron elegidos en la última elección y nos da mucha alegría. Es importante que participen y defiendan este evento tanto los profesores, alumnos y trabajadores de la educación. Felicitamos a los consejeros y los seguiremos acompañando desde el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo. No tengo dudas que estos consejeros que fueron reelegidos van a seguir avanzando y construyendo una mejor educación en San Fernando”.