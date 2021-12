Fernández: “Todos sabemos lo que valen los Derechos Humanos en estos tiempos en que la democracia es asediada por posiciones extremas”

Horacio Pietragalla Corti, quien entregó una placa de reconocimiento al ex mandatario brasileño por su trayectoria en favor de los Derechos Humanos, explicó: “Hace dos años estamos con estos premios reconociendo a las madres que pelean contra la violencia institucional, que es uno de los males que tiene nuestra democracia, y por lo que estamos trabajando arduamente desde que asumimos para erradicar esta problemática”.

En tanto, Carlotto expresó su emoción y agradecimiento “por este presente que simboliza tanto”, y reflexionó: “Tanto cariño me alienta a seguir, y por el presente y por el futuro de nuestra patria vamos a seguir mientras tengamos vida, para que estas cosas no se vuelvan a repetir”.

Luego de recibir el reconocimiento, Pérez Esquivel aseguró: “Aquí estamos para seguir andando y no bajar los brazos”, al tiempo que subrayó que “esto reafirma que la democracia y los derechos humanos son valores indivisibles”.

También recibieron sus distinciones Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Dolores Sigampa de Demonty, de Madres en Lucha contra la Violencia Institucional; Pablo Torello, director de la película “Historias de aparecidos”; y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

El mandatario y la vicepresidenta hicieron entrega de los galardones a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; e Hipólito Solari Yrigoyen, histórico abogado defensor de presos políticos y militante de los derechos humanos, quien no pudo estar presente pero cuya esposa envió una nota de agradecimiento para ser leída durante la ceremonia.

“Todos sabemos lo que valen los Derechos Humanos en estos tiempos en que la democracia es asediada por posiciones extremas, intolerantes, xenófobas y homofóbicas”, indicó el mandatario, durante el acto del que también participaron los ex mandatarios de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la República Oriental del Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica.