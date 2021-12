Victorio Pirillo se reunió con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez

“Se desmiente terminantemente el monto y pago de una hipotética suma asignada a un supuesto bono que todavía no ha sido anunciado, como tampoco la falsa información que circula en calidad de fake news en el sentido que hoy se liquidaría el aguinaldo. Las autoridades oficialmente comunicaron, a través del secretario de Recursos Humanos, que el aguinaldo se pagará conforme indica el cronograma de pago que figura en la página web del Municipio”, completa el texto respecto de la agenda tratada en la reunión.

Otro de los puntos discutidos fue el siguiente: “Respecto del pago de un adicional al salario -bono- en este mes, y de una actualización/recomposición salarial que esté en lo posible dentro de los índices inflacionarios, pedido oportunamente y por distintos medios por esta entidad, las autoridades municipales no se mostraron renuentes ni reacias a evaluar las propuestas de las entidades sindicales, comprometiéndose a hacer el mayor esfuerzo posible para la concreción de los mismos”.

“Además de la ratificación del pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la Enfermería como profesión, plus del 20% para los profesionales de la salud, plus del 30% a los docentes, insalubridades obtenidas, asensos de categorías y promociones. Todos logros planificados por este gremio y acordados con el Departamento Ejecutivo”, señalaron también.