Segundo Cernadas vuelve a ser el presidente de Concejo Deliberante de Tigre

“Fue un día muy largo. Empezamos temprano, con la idea de participar y conciliar con todos, y eso nos llevó varias horas para que cada uno esté conforme con las comisiones que ocupa, las presidencias, los secretarios y los vocales. Más allá de las discusiones políticas, siempre es bueno buscar articular con el Ejecutivo para no trabajar en dos mundos separados, eso no sirve. La idea es accionar juntos para que todo sea más rápido y más simple”, expresó Cernadas, quien, ante la paridad de fuerzas antes mencionada tendrá la posibilidad de desempatar, una potestad que se vuelve clave a la hora de tratar iniciativas centrales para el Ejecutivo.

Tras horas de negociaciones -la sesión fue convocada para las 11 y comenzó después de las 16 horas- no hubo acuerdo en el seno del Frente de Todos trigrense. Juntos, entonces, aprovechó la división e hizo valer sus 12 votos, y consiguió que Segundo Cernadas sea ungido como el nuevo presidente del Concejo Deliberante, un cargo que ya ocupó el año pasado y parte de este año, luego del fallecimiento de Alejandra Nardi.

No hubo acuerdo entre el massismo y el zamorismo, y la presidencia del Legislativo local quedó para Juntos. Fernando Mantelli será ahora vicepresidente primero del cuerpo. Con paridad de fuerzas, será Cernadas quien, con el voto doble del presidente, defina las votaciones que resulten empatadas.