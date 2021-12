Cerró definitivamente la mítica discoteca Soul Train de San Martín

Si bien en local bailable estaba cerrado desde el inicio de la pandemia, este viernes, se colocaron los carteles de venta en el frente de la legendaria discoteca de la calle Ramón Carillo. Fue el clásico boliche de San Martín por más de 40 años.

Una parte de la historia reciente del partido de General San Martín concluyó este 10 de diciembre, con el cierre definitivo de “sultro”, como se conocía en la jerga de la noche a Soul Train, la emblemática discoteca que fue punto de encuentro de jóvenes y no tan jóvenes de la zona desde los años ’80.

Por un lado, la pandemia fue determinante, pero por el otro, las nuevas generaciones no simpatizan con la idea de converger en locales bailables y optan por reuniones en casas o espacios particulares, lo que no solo afectó a Soul Train, si no también a muchos boliches de la región que intentan reinventarse con recitales y eventos que atraigan al público.

Soul Train fue el lugar donde convivieron al menos cuatro generaciones, por el que pasaron cientos de bandas, en el que nacieron amores y hasta se formaron familias. Desde hoy se convierte en una leyenda de la movida nocturna, como Mirage de El Palomar, Nanday de San Miguel, o Abadía, de Olivos.