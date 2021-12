Ya llegó la Navidad a San Isidro: Se encendieron las luces del enorme árbol del Puerto

“Hacía muchos años que no venía al Puerto y quedé maravillado con las obras que hicieron. Estoy seguro que todas las familias que pasen por aquí van a querer sacarse fotos con este árbol gigante”, remató Maximiliano Campuzano, que vino desde Boulogne acompañado por su esposa y sus dos hijos.

“Estoy muy contento porque cumplí mi sueño de conocer a Papá Noel. Este año me porté muy bien y pasé de grado; espero que me llegue el camión que pedí”, dijo con una sonrisa Tiziano Ramírez, de 9 años, que desde muy temprano hizo la fila con sus papás para saludar al personaje de la Navidad.