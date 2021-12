Otorgarán un bono de fin de año a casi 4500 trabajadores y trabajadoras municipales de Morón

Con el plus, que se cobrará este mes junto al aguinaldo, el gobierno apunta a fortalecer los ingresos de las y los trabajadores, en una época del año en la que se incrementan los gastos por las fiestas y las subas inflacionarias.

Los municipales recibirán este mes un plus de 10 mil pesos junto al aguinaldo. La medida no incluye a asesores, directores, subsecretarios y secretarios.