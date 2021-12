Desde Pilar, el gobernador Kicillof presentó el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial

Además, se impulsa la aplicación “Mi provincia”, que integrará de forma paulatina todos los servicios de la administración pública para facilitar el acceso a la información y la gestión de requerimientos en las distintas dependencias provinciales. Con foco en el aparato productivo industrial, se fortalecen los instrumentos y las herramientas que permitan optimizar el contenido tecnológico, el valor agregado, la competitividad internacional y la generación de empleo, al tiempo que se lanza el plan “Turismo todo el año”, para fomentar destinos no tradicionales y apuntalar la actividad turística durante las cuatro estaciones.

En términos de salud, se relanza el IOMA mediante una mayor inversión en profesionales e infraestructura, la ampliación de coberturas y medicamentos, y un esquema de digitalización de trámites. “Vamos a lanzar una cobertura al 100 por ciento para prestaciones del primer nivel de atención y en medicamentos ambulatorios para patologías crónicas no transmisibles de mayor prevalencia”, dijo el mandatario bonaerense.

El gobernador aseguró que “los próximos años no serán sencillos, pero nuestro pueblo no puede seguir esperando”. “Confiamos en que será un tiempo de mayor actividad y crecimiento económico, y nuestra obligación es que se materialice en transformaciones tangibles que mejoren la vida de la gente a través de una mejor educación, salud y seguridad”, añadió.