“Garantizar que todos tengan un techo es hoy un imperativo moral”, dijo el presidente Fernández

A su turno, el ministro Ferraresi explicó: “Lo que vinimos a hacer, por decisión del presidente, es a cumplir sueños, generar trabajo y dar certidumbre sobre cómo se va a devolver el crédito para que a medida que se devuelve la gente no pierda calidad de vida”, sobre lo que refirió: “Buscamos generar con esto una Argentina que sea federal, en la que cada uno pueda vivir para desarrollarse en el lugar en donde nace”.

“Allí donde los argentinos no pueden acceder a los créditos financieros del sector privado tiene que estar el Estado, porque lo que el Estado tiene que hacer es igualar, darle a todos las mismas condiciones para poder progresar”, definió Fernández, y añadió: “Argentina es un país que ha crecido de un modo muy desigual y ha generado dos periferias, pero en verdad nosotros necesitamos que todos los argentinos crezcan”.

“Tener una casa en estos tiempos es un derecho humano y vamos a seguir trabajando para que el mayor número de argentinos y argentinas se saquen el temor de no tener dónde vivir”, añadió el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.