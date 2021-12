Juntos se partió y tendrá dos expresiones en el Concejo Deliberante de San Martín

Esta jugada, hizo retirar también del bloque al concejal que responde a Walter Carusso y Gustavo Posse, Ricardo Magnano, quien será parte de la otra bancada opositora, el interbloque Juntos por el Cambio, conformado por el Pro y la Unión Cívica Radical, e integrado también por los concejales Ramiro Alonso López, Javier Fernández e Ignacio Do Rego, que responden al ex ministro de María Eugenia Vidal y un numero puesto para ser candidato a intendente del distrito en el 2023.

La propuesta no avanzó. Por el contrario, el ganador de la interna de Juntos eligió acordar con el ivoskismo, sus viejos compañeros de militancia, y conformó así el interbloque Juntos San Martín.

Las diferencias expresadas en la campaña no pudieron ser zanjadas finalizada la elección, por el contrario, se trasladaron al recinto, donde Juntos irá dividido. Desde el sector que responde al ex ministro Santiago López Medrano acusan a Andrés Petrillo de “expulsar del bloque a los concejales del Pro y de Gustavo Posse”.