Natalia Villa es la nueva presidenta del Concejo Deliberante de Vicente López

“Eso tiene que ver con lo nuevo que se viene, y no tendría que llamar la atención ya que durante muchos años tuvimos autoridades solo hombres, y de hecho el Congreso nacional ha votado autoridades y han sido todos hombres nuevamente”, lanzó.

Fue elegida por unanimidad en la sesión preparatoria en la que juraron las y los concejales electos el 14 de noviembre. El resto de las autoridades del cuerpo -vicepresidencias primera y segunda y la Secretaría- también son mujeres, algo que no ocurre habitualmente en los ámbitos legislativos.