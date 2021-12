Julio Zamora en el Día de la Virgen: “Esta gran celebración es la síntesis de lo que queremos para Tigre, un pueblo unido”

Al respecto, la concejala Gisela Zamora dijo: “Me siento muy contenta porque volvemos a vibrar con esta fiesta patronal en este Día de la Virgen aquí en Tigre y, por supuesto, tiene un sabor especial por lo que significa la post pandemia. Fue una jornada emotiva porque, además, hicimos la entrega formal del decreto que declara a la Inmaculada Concepción como patrona del distrito, algo que nos pareció fundamental accionarlo desde el Concejo Deliberante no solo por los fieles sino por todas estas personas que vienen a venerarla”.

“Vengo a la procesión desde hace 12 años y para mí es una emoción muy grande porque la presencia de la virgen crea lazos y ayuda a comunicarnos más allá de las ideologías y diferencias que tengamos. Me parece muy fuerte la devoción que hay hacia ella en Tigre y sin dudas que cuando llega este día nos hace muy bien a todos. Creo que la pandemia llevó a las personas a un límite donde la fe se hizo presente junto a la creencia de un ser superior; este es un buen momento para replantearse cosas que le den sentido a la vida”, expresó el obispo Oscar Ojea.

“Compartimos una fiesta de mucha alegría que no solo es religiosa sino que representa una manifestación popular muy masiva, sobre todo porque de a poco comenzamos a dejar atrás la pandemia que tanto dolor y tristeza causó. La palabra del obispo Oscar Ojea, como representante influyente de la Iglesia, fue un mensaje muy contundente para continuar trabajando juntos por una ciudad mucho mejor, donde prevalezca la paz y la prosperidad. Como intendente de este distrito, considero que esta gran celebración es la síntesis de lo que queremos para Tigre, un pueblo unido”, señaló el jefe comunal.