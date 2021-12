Brown pide “generar acuerdos con proyección mínima de diez años, y siempre al margen del partido que continúe en el gobierno”

Carlos Brown, director del BICE, conversó con SM Noticias y durante la charla hizo hincapié en la necesidad de alcanzar acuerdos plurales en torno a lo productivo. “Vivimos entre enfrentamientos inútiles y sin sentido”, se lamentó, aunque vislumbró en el gobierno “una posición más proclive a un acuerdo”. “Tenemos que generar acuerdos con proyección mínima de 10 años, y siempre al margen del partido que continúe en la acción de gobierno”, remarcó el ex jefe comunal de San Martín, que también dio su opinión respecto de las reelecciones indefinidas de los intendentes.

Brown participó de la 27 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina, realizada la semana pasada. Allí observó, dijo, “una posición del gobierno más proclive a un acuerdo con el sector empresario y productivo”, y también con las fuerzas opositoras. “Estuvo presente el presidente de la Nación, el titular del Banco Central y varios de los ministros”, indicó, y entendió que en el encuentro “quedó bien en claro que hay una idea de ir un búsqueda de soluciones, y eso es muy importante”.

“Este es un país que por sus características puede salir adelante. Nosotros, desde el Movimiento Productivo Argentino, decimos siempre que está subutilizado, y que no resuelve sus problemas por falta de acuerdo entre los diferentes sectores, el político, el empresarial y el sindical, entre otros”, sostuvo. “Vivimos entre enfrentamientos inútiles y sin sentido. Sin acuerdos que permitan soluciones es muy difícil salir adelante”, aseveró.

El ex ministro de la Producción bonaerense señaló luego que en pocos días se van a cumplir 20 años de la crisis del 2001, “y del posterior trabajo que hizo el presidente Eduardo Duhalde en el 2002, convocando al diálogo a todos los sectores”. “Ese acuerdo permitió un crecimiento sostenido de más de 7 años”, sentenció, y planteó que, si no se repite ese modelo, “será muy difícil salir adelante”. Para él, “todos se están dando cuenta que este es el camino”.

A su vez, en coincidencia con el discurso del gobierno nacional, reconoció que “hay un crecimiento en materia económica y una mejora del crecimiento productivo”.” El año más difícil fue el 2020, producto de una fuerte caída económica a consecuencia de la pandemia. Ahora todo se está revirtiendo y los indicadores están mejorando. Vemos un crecimiento sostenido”, añadió.

El referente del Movimiento Productivo Argentino instó a que “el crecimiento no sea en comparación con años complejos como el 2020, incluso con el 2019, que tampoco fue un buen año”. “Necesitamos que sea sostenido en el tiempo, y para eso tiene que haber un análisis muy profundo de temas productivos, de mejoras en términos impositivos y financieros, y también en materia de logística y de competitividad en general”.

“El objetivo es desarrollar actividad económica con generación de empleo digno”, declaró, y mencionó que “el contexto que permita sostener el crecimiento lo deben dar las políticas de Estado, que en Argentina aun no están resueltas”. Las mismas, consideró, pueden comenzar a generarse luego de acordar con el FMI. “Con políticas de Estado sostenidas en el tiempo, las condiciones climáticas, geográficas y humanas de la Argentina permiten pensar en un crecimiento sostenido del país”, completó.

Haciendo hincapié en la necesidad de profundizar las definiciones en tono a las políticas de Estado, Carlos Brown expuso que “hoy existe un Consejo Económico y Social, que a mi modo de ver, debería ser el encargado de convocar al diálogo”. “Luego, las cámaras de Diputados y Senadores deberán legislar sobre las resoluciones que surjan de los acuerdos en el Consejo Económico y Social, del que ningún sector debería quedar excluido”, prosiguió.

“Tenemos que generar acuerdos con proyección mínima de 10 años, y siempre al margen del partido que continúe en la acción de gobierno” afirmó.

Consultado sobre si la nueva composición de las cámaras Alta y Baja, con mayor paridad entre oficialismo y oposición, ayudará a generar consensos, el ex diputado nacional manifestó que “la paridad de fuerzas no es mala”, ya que “en la medida que nadie tiene hegemonía aparece con mayor fuerza el concepto democrático, porque se requiere de acuerdos”.

“El acuerdo es la base de nuestro sistema democrático, y no hay que tenerles miedo, reflexionó, y opinó que “cuando hay un desequilibrio de fuerzas los acuerdos se hacen más difíciles, porque el que tiene el poder lo ejecuta”. “En la medida que haya responsabilidad, necesariamente aparecerán los acuerdos”, resumió.

Ya en otro orden de cosas, y para cerrar, el ex jefe comunal de San Martín bridó su mirada sobre las reelecciones indefinidas de los alcaldes. “Yo fue intendente de San Martín durante un solo período, y en ese momento fui candidato a gobernador, y por ley podría haber sido simultáneamente candidato a intendente. No lo hice por una cuestión ética”, comentó, al tiempo que recordó su experiencia en un encuentro de alcaldes en Estados Unidos, “donde el que no tenía 24 años consecutivos en el gobierno tenía 18 o 16”.

“En ese país, una de las cunas de la democracia, el alcalde es reelecto indefinidamente y nadie se asusta por ello. Aquí puede ser que la ley -que limita las reelecciones- continúe vigente o no, pero en lo personal ni una cosa ni la otra me asusta. Yo creo que el intendente que hace un buen ejercicio de su mandato va a ser reelecto por el vecino”, cerró.