Soledad Martínez y Jorge Macri visitaron el renovado Centro de Monitoreo

En el Centro de Monitoreo se trabaja con 150 operadores que están encargados de garantizar la atención durante las 24 horas del día. Están divididos en 3 turnos de 50 operadores para monitorear las cámaras, los radios de patrulla, Defensa Cicil, SAME, 911, Tránsito, y Policía Local, además de la atención de las líneas 103 y 109.

Por su parte, el ministro porteño agregó: “Para mí es un placer ver cómo lo que empezamos a hacer juntos se sigue consolidando y todos los ejes de gestión continúan con el liderazgo de Soledad z y todo el equipo. Mi objetivo es garantizar que no se afecte el día a día de los vecinos de Vicente López, y es bueno comprobar que esto es así”.