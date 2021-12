San Fernando aprobó el presupuesto para el 2022 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva

“Hubo un debate donde los mayores contribuyentes expusieron lo contentos que están con San Fernando; y también se remitió una ordenanza donde el Municipio eliminó dos tasas que no se cobrarán más”, agregó.

Por su parte, el presidente del bloque Frente de Todos, Pablo Peredo, agregó: “Como todos los años, recibimos a los mayores contribuyentes que nos acompañaron en la asamblea y tuvieron la paciencia para estar durante 3 horas, con las distintas miradas de cada bloque. El Frente de Todos aprobó la Fiscal e Impositiva, y Cambiemos la rechazó, reclamando que el Municipio deje de prestar servicios y que no haga tantas obras”.

El presidente del cuerpo deliberativo, Santiago Aparicio, dijo: “Contentos porque pudimos aprobar la ordenanza Fiscal Impositiva y el presupuesto municipal para el 2022 en dos sesiones muy largas, y conformes porque todo el cuerpo, los 20 concejales, trabajaron mucho para tomar las decisiones. Hoy, el oficialismo le da la posibilidad al Ejecutivo de San Fernando de tener los fondos para seguir trabajando por nuestra comunidad que tanto queremos. La oposición no votó las dos ordenanzas y el oficialismo lo hizo a favor”.