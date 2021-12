San Isidro: Se recibieron los asistentes de peluquería formados en “La Sede” de La Cava

“Esta es una gran oportunidad. Nos pudimos peinarnos y teñirnos entre todas, capacitarnos y ahora conseguir un empleo. De otra manera no podía pagar este curso en otro lado, era imposible”, contó Camila Barreto, y proyectó: “Creo que todos los que estamos acá el día de mañana vamos a poder trabajar de esto. No solamente en algún local, también vamos a poder poner nuestra propia peluquería, o hacer trabajos a domicilio”.

También hizo hincapié en que el éxito de un salón de peluquería no reside únicamente en los productos que se utilicen para el cuidado del cabello, sino principalmente en el talento y la atención de los profesionales que allí trabajan. “Por las horas que una clienta puede pasar en el salón, el peluquero suele convertirse en una especie de psicólogo eventual. Mientras se corta, tiñe o peina, también se escucha y se aconseja”, indicó.