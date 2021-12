¿Cómo funcionarán los servicios de recolección y Día Verde durante el feriado del miércoles?

Por otro lado, el Municipio anuncia que no habrá recolección de montículos en Florida Este.

Desde la Municipalidad de Vicente López se informa a los vecinos que el miércoles 8 de diciembre no habrá recolección nocturna de residuos, ni barrido manual. Por este motivo, se solicita no sacar los residuos a la vereda hasta el jueves 9 a las 18 horas.