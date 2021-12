No obstante, cabe aclarar que el servicio de recolección de residuos domiciliarios no se verá afectado, pudiendo los vecinos sacar sus residuos de forma habitual después de las 19.

Para mantener la higiene de la ciudad el día feriado miércoles 8 de diciembre, y considerando el cierre programado de la CEAMSE, se solicita a los vecinos no sacar montículos y residuos de gran tamaño a la vía pública. El servicio de recolección de residuos domiciliarios se mantiene sin inconvenientes luego de las 19 horas.

San Fernando solicita no sacar montículos a la calle durante el feriado de este miércoles