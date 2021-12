Tres de Febrero aumentó el valor del Estacionamiento Medido

Estos incrementos deberán ser discutidos en una asamblea de concejales y contribuyentes en los próximos días, no obstante, como ya lo indica hasta la propia web del SEM 3F , el aumento ya rige.

Otro golpe al bolsillo que sufre mayoritariamente la clase media, con una imposición tributaria que comenzó a aplicarse en plena pandemia: el estacionamiento medido. El aumento que aún no fue autorizado por el Concejo Deliberante pero que ya fue aplicado por el gobierno municipal se establece mediante un sistema denominado “unidades de nomenclador” por el cual también se regirán -y aumentarán- otros “derechos” de uso del espacio público.