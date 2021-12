Gustavo Santaolalla volvió a su barrio y recorrió la “Ruta del rock” de Tres de Febrero

Una policía bonaerense y su ex.

“Ciudad Jardín es un lugar realmente mágico y muy inspirador. Yo creo que tiene que ver mucho en mi música el haber crecido en este lugar, con este paisaje y este ambiente”, señala Santaolalla. “La forma en la que te disponés urbanísticamente marca cómo sos, cómo caminas, cómo te movés dentro de tu comunidad y todo eso fueron cosas que me han marcado y que están presentes de alguna manera en mi música”, agregó.