Una nueva edición de “Música mirando al río” se realizó en el Parque Náutico de San Fernando

El domingo a la tarde regresó la diversión para disfrutar en familia con la presentación de dos bandas: “Orlando Curti & The groove seekers” y “Blow brass band” que deleitaron a los vecinos que se dieron cita junto al río.