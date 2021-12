Un patrullero municipal chocó a un colectivo en el centro de Morón

Por el hecho no se registraron heridos, solo daños materiales. Se aguarda el resultado de los peritajes para establecer las causas del siniestro, así como también los resultados de los exámenes toxicológicos realizados al conductor del móvil de Seguridad Ciudadana.

