AySA, Rotoplast y Fundación Conciencia realizaron una jornada de debate sobre el cuidado del agua con alumnos de Tigre en el HCD

Y Lucas, del Colegio San Marcos, también festejó por la realización del evento: “Fue bastante interesante y educativo, es una experiencia que no me esperaba. Todos estamos a favor del Río Reconquista, por eso creemos que el medio ambiente y el agua son recursos limitados que debemos cuidar. Es algo que afecta al ecosistema y a todo el mundo. Se siente muy bien ser escuchados. Que nos presente atención y nos evalúen ha sido algo maravilloso”.

La Escuela 3 de Don Torcuato fue seleccionada como la ganadora de la jornada. La alumna Carolina celebró: “Creo que fue una experiencia única. Nosotros siempre vemos en televisión debatiendo a los legisladores y es impresionante. Estar hoy haciendo eso fue muy importante para mí, algo que me forma para el futuro. Y defender el medio ambiente fue un honor impresionante”.