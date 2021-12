Jaime Méndez y Hugo Reverdito encabezaron el acto de reconocimiento a los concejales salientes

Finalmente, si bien los trascendidos apuntan a Guillermo Sánchez, hombre del joaquinismo desde sus inicios, Méndez prefirió no adelantar ni proponer públicamente a ningún edil para la presidencia del Concejo Deliberante. “Nuestro espacio tiene muchos años y todos tienen el mérito para ocupar distintos lugares y eso se va a resolver en las próximas horas”, concluyó.

A su vez, Méndez habló de la polémica que generó la iniciativa para restituirle el nombre de León Gallardo a un tramo de la avenida principal del distrito. “Todavía no es un hecho pero la idea es reivindicar un poco la historia local pero sin menoscabar cuestiones que también están arraigadas en San Miguel, creo que se va a llegar a una solución razonable que permita lograr el objetivo”, señaló.

Junto a Reverdito, también dejaron sus cargos (aún no formalmente ya que habrá otra sesión el martes) Diana Ábalos, Vanesa González, Alejandro Sosa, María Rosa Silva, Patricia Ledesma y Martín Franco, Franco La Porta, Bruno Baschetti, Marcela Viguera, Teresita Navarro y Sergio Vallejos.