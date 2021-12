Fiesta del Litoral en San Fernando

Viviana, otra vecina del barrio, dijo: “Me parece que está bueno, a mí me gusta porque mi hijo de 9 años baila chamamé y folklore. Ojalá que en todas las plazas sigan haciendo estos espectáculos”.

Y Adolfo Zacarías, junto a su hermano Carlos, agregó: “Somos hijos, nietos y bisnietos de correntinos, y muy felices de participar en esta reunión, por el hecho que sentimos en la sangre algo especial. Las raíces tiran y no obedecen a la razón; se ama a la Patria y a las raíces porque sí. Es un regocijo muy grande por esta reunión después de tanto tiempo encerrados, a lo que nos obligó esta pandemia”.

En cuanto a los vecinos que concurrieron a la Plaza Carlos Gardel, Guillermo, nacido en Corrientes, acompañado de su mate, dijo: “Me gusta, es el segundo año que lo vivo. Es muy buena y me trae muchos recuerdos de Corrientes”.

También actuaron las hermanas chaqueñas Zacarías. Raquel dijo: “Hacemos esta humilde música para nuestra gente. Somos muy queridas y orgullosas por nuestros seguidores que no nos fallan”. Y Mary agregó: “Estoy muy contenta y feliz de compartir esta fiesta en San Fernando, donde tengo a casi todos mis familiares”.