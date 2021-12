El gobierno de Kicillof exigirá un pase sanitario a los ciudadanos para acceder a “eventos masivos y otras actividades”

Sobre la situación epidemiológica, Kreplak indicó que “esta semana hemos observado un aumento del 33 por ciento de los casos respecto de la semana anterior”. “Esta situación representa apenas un 6,4 por ciento de los contagios que se dieron durante el pico de la segunda ola, en tanto que todavía no se observa un correlato en el aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva”, añadió.

