Exitosa quinta edición de #RockYRío en el Concejo Deliberante de Tigre

El presidente del cuerpo legislativo, Fernando Mantelli, expresó con entusiasmo: “En 100 días de gestión hemos consolidado un espacio de apertura que la misma gente adoptó como propio. Estoy realmente muy contento de poder brindar, desde la casa del pueblo, diferentes propuestas e incentivos para que las y los tigrenses sientan que este es un lugar de todos y de todas”. A su vez, agregó: “Quienes ocupamos cargos políticos podemos estar hoy y mañana no, pero es el pueblo el que siempre está y el Concejo Deliberante debe actuar de cara a él”.

