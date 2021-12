Un policía mató de dos disparros a un presunto delincuente que intentó asaltarlo en Moreno

Si bien el policía no quedó detenido, se le notificó el inicio de una causa por el delito de “homicidio agravado”, y se aguardan las pericias del arma reglamentaria con la cual efectuó los disparos.

Momentos después, una ambulancia del SAME se presentó en el lugar y constató que el hombre se encontraba sin signos vitales con un impacto de bala a la altura del hombro.