Julio Zamora acompañó la 51 edición de la Fiesta de la Comunidad en el Rotary Club de General Pacheco

Al respecto, el jefe comunal afirmó: “Es un momento muy agradable junto al Rotary, reconociendo a vecinos e instituciones que se han destacado durante este año. Es muy valorable que la comunidad del club haya mantenido durante tanto tiempo esta tradición”. Y agregó: “Creemos que si no escuchamos a las instituciones y trabajamos de manera asociada, difícilmente podamos gobernar bien. Tenemos que saber oír la voz de los miembros de estos espacios que se comprometen con la comunidad para poder progresar. En esa tarea nos van a encontrar siempre, escuchando a los vecinos, colaborando y mejorando cada una de las localidades de Tigre”.

