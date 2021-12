El Concejo Deliberante de Morón aprobó el presupuesto municipal para el 2022

Para finalizar, el concejal Claudio Rugna, del Frente de Todos, hizo referencia a la inversión en materia de seguridad ciudadana y dijo que “para el 2022 el incremento en la inversión en la materia es de 52%, y esto se verá reflejado en la adquisición de móviles por un monto de 40 millones de pesos, 70 millones de pesos invertidos en repuestos para los mismos, 70 millones de pesos en combustibles tanto para nuestros móviles como para los patrulleros de la policía provincial, y 50 millones de pesos en diferentes componentes para monitoreo vecinal”. Para concluir indicó que “la seguridad, para el Municipio de Morón, es una cuestión de Estado”. “Vamos a combatir el delito y el narcotráfico porque no somos un estado ausente”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com