El palabrista rentado de Santoro ahora le traslada la deuda al pueblo

Así caminan unos y otros, que son los mismos, tomados de la mano, de acto en acto, de provocación en provocación, para precipitar acontecimientos en búsqueda de la reacción liberadora que genere una nueva función o entretenimiento, mostrando algo insignificante, trivial o vació, y ocultando el verdadero interés encubierto. Si cierta provocación no funciona, entonces los formadores de opinión pagados se sentaran a diagramar otra, y téngase presente que la única fuga posible para muchos hoy es solamente hacia adelante. Así, en este patético escenario aparecen palabristas profesionales a sueldo, como Leandro Santoro, representante de la causa radical de los desposeídos, que de la lucha contestataria y acusadora de como se contrajo la deuda, ahora la legítima simplificando la ecuación, trasladando sobre las espaldas del pueblo argentino la fraudulenta deuda contraída con el FMI, afirmando que cada argentino le debe 1000 dólares al fondo.

