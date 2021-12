Los dirigentes de La Territorial piden que haya “representación equilibrada” en el armado del Pro de la Provincia

Alex Campbell, Segundo Cernadas, Santiago López Medrano, Martiano Molina y Ezequiel Pazos, entre otros, son algunos de los referentes del espacio, que reclaman una silla en la mesa chica del Pro bonaerense, que hoy está a cargo del ex intendente de Vicente López y ahora ministro poerteño, Jorge Macri.

Integran La Territorial diputados, senadores, concejales municipales, consejeros escolares y referentes territoriales, todos dirigentes conocidos como “sin tierra”, ya que representan a Juntos en distritos donde esa alianza no es gobierno.

En el envío de prensa, los integrantes de la agrupación plantearon “la necesidad de lograr una representación equilibrada, amplia y plural dentro de la nueva conformación del Pro” a nivel Provincia. En ese sentido, pidieron que se reconozca “el esfuerzo de los dirigentes y militantes que no han especulado para obtener el resultado electoral que se consiguió” en el suelo bonaerense.