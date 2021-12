Malena Galmarini participó de la primera plantación de árboles del programa EcoAySA en Moreno

Finalmente, Malena Galmarini concluyó: “Hoy es uno de esos días que son para festejar, estamos recuperando el espacio público, estamos cuidando el planeta, y desde AySA, colaborando con gastar menos agua en hacer papel, en talar menos árboles, en remediar desde el vivero haciendo estas plantaciones y, además, hacer visible que la acción climática es hoy, no mañana, ya no lo hicimos antes, por eso es ahora”.

La Porta, en tanto, agregó: “Estamos llevando adelante una acción en conjunto para preservar esta cuenca muy importante para varios municipios de toda esta región. Lo estamos haciendo en términos del cuidado, la limpieza y la forestación. Es una tarea que hay que llamar a la conciencia permanente no solo de la realización, sino también del sostenimiento en el tiempo”.

Al respecto a de esta acción, Fernández declaró: “Cuando asumí como intendenta esto era un gran basural, y la recuperación del rio fue uno de nuestros primeros objetivos. Ahora estamos trabajando con el vivero de AySA haciendo una plantación que no solo va a embellecer, sino que va a fortalecer a todas las especies nativas porque esto después se llena de mariposas, de pájaros, la verdad que es hermoso y los vecinos además van a tener sombra para poder disfrutar del río, la idea no es darle la espalda al río, sino empezar a incorporarlo como parte del paisaje, así que agradecerle a Malena Galmarini”.

En esta oportunidad, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Franco La Porta; la directora general ejecutiva del COMIREC, Virginia Mondeló; la diputada provincial Débora Galán; y jóvenes representantes de la organización no gubernamental Prosperar.