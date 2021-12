Un camión chocó y se incrustó en una pizzería en San Miguel

Si bien se trató de un choque fuerte, no hubo que lamentar víctimas.

El suceso tuvo lugar este viernes a la mañana, cuando dos vehículos, un camión de reparto de mercadería y un Renault 12 particular, chocaron.

Un camión se incrustó en una pizzería ubicada en la esquina de Tribulato y Ruta 8 luego de chocar con auto particular. Al haberse producido el hecho a la mañana, el local se encontraba vacío y no hubo que lamentar heridos.