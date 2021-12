Se realizó una campaña de detección de glaucoma en el Hospital Central de san Isidro

“El principal factor de riesgo para esta afección es la presión intraocular elevada, aunque también los adultos mayores, los diabéticos, hipertensos y los que tienen un familiar directo con glaucoma o han sufrido una lesión importante en los ojos. No suele dar síntomas hasta fases avanzadas, cuando el daño es significativo. Esto ocurre porque se produce una pérdida de visión lateral que el paciente no advierte”, precisó la especialista.

Esta enfermedad visual crónica e irreversible del nervio óptico constituye la segunda causa de ceguera en el mundo desarrollado y el 50 por ciento de las personas que lo padece no lo sabe. Sin embargo, si se detecta en etapas tempranas, se puede iniciar un tratamiento adecuado y tomar las medidas necesarias para mantener la visión lo mejor posible.

La jefa de Glaucoma del Hospital Central, Dominique Garrone, explicó que el glaucoma es causado por el aumento de la presión ocular por encima de los valores normales. Esto daña al nervio óptico, lo que ocasiona pérdida irreversible del campo visual. “Si no se atiende de inmediato el problema, provoca disminución de la visión y finalmente ceguera”, advirtió.

El glaucoma es la principal causa de ceguera no recuperable en el mundo; entre un tres y un cinco por ciento de la población mundial lo padece y en la Argentina entre 1.5 a 2.5 millones de personas viven con esta afección. Para detectar esta enfermedad ocular y concientizar sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano, ayer, el Servicio de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro realizó una campaña en la que controló la vista de más de 200 personas.